Ilrestodelcarlino.it - Giovani tra bullismo e danni: "Ma non chiamateci baby gang"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha prodotto una frattura generazionale l’assembramento dinon sempre rispettosi dei luoghi pubblici nel centro di Borello. I ragazzi cercano spazio e riconoscibilità in modo inappropriato, la comunità si sente minacciata e si richiude in se stessa. Occorre un punto d’incontro. Su questa linea si muovono gli operatori del gruppo ‘Educativa di strada’, quattro tra psicologi, sociologi, educatori. Da mesi stanno lavorando per disincentivare la reciproca diffidenza e mettere fine ai fatti di teppismo denunciati dalla gente. Li guida la giovane sociologa, criminologa ed educatrice di strada Federica Fantozzi. Dottoressa Fantozzi, i ragazzi che voi incontrate sono consapevoli delle reazioni che i loro atteggiamenti stanno innescando nella comunità di Borello? "Sì, se ne rendono conto. Del resto in questi mesi i nostri incontri si sono incentrati soprattutto sui comportamenti d’obbligo nei luoghi pubblici esterni ed interni".