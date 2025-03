Dilei.it - Giovani, la percezione della salute dopo il Covid e delle differenze di genere

Cosa si aspettano gli adulti di domani? Sostanzialmente tranquillità, nella speranza di realizzare una triade che per loro (e non solo) appare di grande importanza. Puntano su un lavoro correttamente retribuito, con la prospettiva di una pensione adeguata, sullae sulla famiglia.Nel turbinio sociale ed economico di questi tempi, le aspettative da realizzare prevendono un posto di lavoro stabile, una vita di coppia con almeno due figli e il benessere. A dirlo la ricerca “e sostenibilità sociale”, condotta da Eikon Strategic Consulting Italia, su un campione rappresentativo di 2000tra i 16 e i 34 anni, sono preoccupati di mantenersi in buona.L’impatto invisibile dele la speranzafamiglia“Il futuro appare appesantito da timori concreti e tangibili, in cui l’insicurezza economica è il filo conduttore dell’esistenza, dallo stipendio alla pensione – è il commento di Enrico Pozzi, CEO di Eikon Strategic Consulting Italia.