Quotidiano.net - Giotto Cellino potrà raccogliere capitali

Padova, 6 marzo 2025 – Disco verde alla raccolta didestinati alla crescita di realtà aziendali italiane ed estere. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con delibera n. 23451 del 4 marzo scorso, ha concesso aSim, società di intermediazione mobiliare specializzata nella fornitura di servizi di investimento personalizzati per privati e aziende basata a Padova, l'estensione delle autorizzazioni operative, includendo il servizio di collocamento senza garanzia nei confronti dell'emittente, con la possibilità di detenere liquidità e strumenti finanziari della clientela. Tale autorizzazione, deliberata da Consob, segue il riconoscimento ottenuto il 5 novembre 2024 da Borsa Italiana per operare come Euronext Growth Advisor (EGA) sul mercato Euronext Growth Milan, consolidando ulteriormente la posizione dinel panorama finanziario.