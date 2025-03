Ilgiorno.it - Giornata europea dei Giusti, ecco i sei nuovi nomi ricordati nel Giardino al Monte Stella di Milano

, 6 marzo 2025 – Sono Bronis?aw Czech, Antonio Maglio, Harry Seidel, Dana ed Emil Zatopek e Khalida Popal le figure che verranno onorate come, nel 2025, aldeidial. Lo ha deciso l’assemblea dell’Associazione per ildeidi– formata dalla Fondazione Gariwo, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di– che ha scelto anche il tema per le celebrazioni delladeidell’umanità 2025: “Idello sport. Storie di atleti che hanno scelto il bene”. La cerimonia si svolgerà a cinque giorni di distanza dallamondiale deiche si celebra oggi in tutto il mondo. “Scelta – fanno sapere da Palazzo Marino – per permettere una più ampia partecipazione degli studenti, che come sempre sono i veri protagonisti della cerimonia”.