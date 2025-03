Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni sola di fronte alla sfida della Casa Bianca: cosa può accadere

Non è ancora successo niente, ma il polverone è già bello alto: l'Europa si riarma! Ancora non sappiamo come, quando e quali sono gli obiettivi, forse avremo qualdi più concreto oggi, ma il Parlamento italiano già ribolle. L'Unione europea vorrebbe investire 800 miliardi in quattro anni nel settoreDifesa (la parola “riarmo”, buttata così nella mischia, non significa un bel niente e crea solo confusione) dove di miliardi gli Stati Uniti ne spendono mille all'anno. Va detto chiaramente che senza gli americani non si può fare nulla, la nostra pace per ottant'anni è stata costruita sulla cooperazione dell'Occidente. Attendiamo qualdi più chiaro, per ora, regna la confusione. In ogni caso, il piano che verrà non serve a fare la guerra ma a evitarla, a costruire un modello di deterrenza, che scoraggi le tentazioni di altre grandi potenze.