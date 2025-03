Ginnastica ritmica il sogno di Tara Dragas | Le Olimpiadi sono il mio obiettivo principale | so di poterci arrivare

Leggi su Sportface.it

Classe 2007, tesserata con l’Associazione Sportiva Udinese:ha talento e ambizioni. “Non è una cosa di tutti i giorni partecipare a dei Giochi Olimpici e sicuramente è uno dei miei obiettivi principali. So che è ambizioso, il pensiero c’è, è lontano, ma so che step dopo step potrei riuscire ad arrivarci”, assicura ai microfoni di Sportface TV, nella rubrica ‘Sport Is my Life’, la ginnasta. “una persona solare, generosa e molto testarda – spiega –. Se mi metto in testa che devo fare una cosa, anche al di fuori dello sport, ci lavoro finché non la ottengo. Questo aspetto ha sicuramente dei pro perché è importante essere testardi nello sport. Ma ha anche dei contro quando si va oltre il necessario”. La sua allenatrice è sua mamma, Spela. “La maggior parte delle volte è una cosa favorevole avere la mamma allenatrice, ma cidelle volte in cui questo pesa.