Lanazione.it - Ginnastica Petrarca e All Stars Arezzo unite in un progetto di ginnastica integrata

, 6 marzo 2025 – Un nuovodipromosso dallacon la collaborazione di AllOnlus. Le due realtà cittadine hanno unito risorse ed esperienze per dare il via a corsi diritmica e diartistica rivolti a bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti con disabilità, permettendo loro di svolgere attività sportive in una dimensione di inclusività, di valorizzazione delle capacità individuali e di sviluppo di nuove abilità. Il, chiamato “WonderGym”, è già partito nella palestra di San Lorentino ed è espressione dell’unione di intenti trae Allche hanno strutturato un percorso congiunto sviluppato in più fasi. La prima tappa è coincisa con la partecipazione di alcune allenatrici petrarchine a un corso di formazione tenuto dai coordinatori tecnici nazionali Special Olympics finalizzato ad acquisire conoscenze specifiche sulla disabilità e sullo sport unificato.