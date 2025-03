Metropolitanmagazine.it - Gigi Campanile, chi è il fidanzato di Dolcenera: “Stiamo insieme da 30 anni”

è ildella cantante(Emanuela Trane il vero nome) da quasi 30. Originario di Maglie, in provincia di Lecce, è laureato in giurisprudenza ma da sempre è appassionato di musica. Una delle sue passioni più grandi era la lettura e grazie a questa, in un giorno d’estate ha conosciuto. Quel giorno lui leggeva sulla spiaggia e la cantante, un tempo appassionata di letture complesse, è rimasta affascinata dall’uomo, ha fatto il primo passo e ha cercato in tutti i modi di conoscerlo meglio e conquistarlo.Lui aveva 25, lei solo 18, eppure i due, spinti soprattutto da una grande connessione mentale e da interessi comuni, hanno iniziato a frequentarsi, per poi innamorarsi e iniziare a lavorare. Una storia travolgente, coronatasi con la convivenza dei due a Firenze e che non ha mai vissuto periodi troppo bui o di rottura, neanche quandopartecipò a Music Farm e i suoi fan credevano in un flirt tra lei e Baccini.