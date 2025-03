Game-experience.it - GIGABYTE, sono disponibili le schede grafiche AMD Radeon RX serie 9000

TECHNOLOGY ha annunciato il lancio delleRXs, basate sulle unità di calcolo AMD RDNA 4 potenziate per il ray tracing, garantendo un’esperienza immersiva su tutte le principali risoluzioni di gioco. Per soddisfare le esigenze dei gamer in termini di velocità, prestazioni e qualità visiva,presenta tre modelli:AORUSRX 9070 XT ELITE 16GRX 9070 XT GAMING OC 16GRX 9070 GAMING OC 16GQuesteoffrono soluzioni di raffreddamento ottimizzate per rispondere alle diverse necessità dei videogiocatori.Sistema di raffreddamento WINDFORCE miglioratoha perfezionato il sistema di raffreddamento WINDFORCE, ottimizzando il bilanciamento tra prestazioni e efficienza termica. Il nuovo design Hawk Fan riduce la turbolenza e il rumore, aumentando la pressione dell’aria del 53,6% e il volume d’aria del 12,5%, senza compromettere l’acustica.