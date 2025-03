Secoloditalia.it - Giallo Orlandi e le ossa trovate nei sotterranei di Castel Sant’Angelo. La sovrintendenza svela il mistero

Mercoledì 5 marzo un antropologo forense ha effettuato un sopralluogo nel cunicolo dove è avvenuto il ritrovamento di frammenti diall’interno diper una valutazione di interesse storico e antropologico. Dopo una attenta analisi, alla presenza dei carabinieri della Comando di Roma San Pietro e alla Direzione del Museo, è statoto il. Lenon apparterrebbero ad un essere umano come inizialmente sospettato ma bensì ad animali. Probabilmente, essendo state rivicino ad un piatto di maioliche, potrebbero essere state un pasto dei prigionieri.A renderlo noto il dirigente delegato di, Luca Mercuri, che a proposito dellerinvenute alcuni giorni fa in un cunicolo ale ha attribuite aanimali e non umane.