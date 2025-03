Tutto.tv - GF, Zeudi Di Palma lapidaria sul padre: la drastica confessione

Nel corso della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello,Diha avuto la possibilità di incontrare suo, con il quale non ha mai avuto un grande rapporto. A distanza di qualche giorno da quell’incontro, poi, la giovane ha fatto delle confessioni ai suoi compagni d’avventura in merito alle emozioni provate a seguito di quell’incontro. Le amare confessioni diDisu suodopo l’incontro al GFDiha fatto delle confidenze ad alcuni compagni d’avventura del Grande Fratello. Nello specifico, parlando con Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Federico Chimirri la ragazza ha detto delle cose alquanto lapidarie sulla sua figura paterna. La giovane ha ammesso di non provare quasi nulla nei riguardi di suo, non ha neppure l’orgoglio che la spingerebbe a respingerlo a causa di come si è comportato lui in passato.