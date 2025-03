Ilrestodelcarlino.it - General Contractor-Ristopro: 250 tagliandi per i tifosi cartai

Si avvicina l’attesissimo derby traJesi eFabriano, l’unica sfida regionale nei tre campionati nazionali nonché l’unico derby, delle Marche e della provincia anconetana, in serie B Nazionale. Si gioca, per la 32esima giornata del girone B, domenica 9 marzo alle ore 18 al PalaTriccoli e in palio ci sono due punti assai pesanti in ottica di classifica con Jesi che al momento è davanti e spera ancora nei playoff, Fabriano che insegue ma vede concreta la possibilità di agganciare i playin, la nuova, ulteriore, fase che qualificherà ai playoff a cui accedono direttamente invece soltanto le prime sei, e non più le prime otto come in passato. La prevendita per il settore ospiti riservato ai fabrianesi è già aperta: al momento sono stati forniti 250, disponibili unicamente alla Tabaccheria delle Fontanelle di Fabriano.