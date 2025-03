Thesocialpost.it - Gene Hackman e Betsy Arakawa, le parole del medico legale: “Morti per cause naturali, lei collassata per prima”

Leggi su Thesocialpost.it

Proseguono le indagini sulla morte dell’attore, 95 anni, e di sua moglie, 65 anni, trovati senza vita nella loro abitazione di Santa Fe, New Mexico, il 26 febbraio. Secondo ilJames Gill, i due sarebberoper, ma resta il dubbio su chi sia deceduto per primo.Leggi anche: Dramma nel cinema:trovato morto in casa insieme alla moglieL’ipotesi del coroner: lo shock potrebbe aver causato il secondo decessoL’attore è stato ritrovato a terra, vicino all’ingresso, mentre la moglie si trovava in bagno, con accanto delle pillole. Secondo ilsoffriva di problemi cardiaci e aveva un pacemaker, quindi un collasso improvviso non sarebbe insolito. Tuttavia, resta da chiarire perché anche la moglie sia morta poco dopo.