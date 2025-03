Gender Pay Gap | Disparità del 183% tra Partite Iva Maschili e Femminili nel 2024

Quotidiano.net - Gender Pay Gap: Disparità del 18,3% tra Partite Iva Maschili e Femminili nel 2024

Gli uomini che hanno la Partita Iva guadagnano mediamente il 18,3% in più delle donne, cioè 3.343 euro l'anno. Un gap che si presenta già dai primi passi nel mondo del lavoro autonomo e cresce con l'età: tra i 18 e i 24 anni, infatti, è del 7,4%, cresce poi al 20,6% tra i 25 e i 35 anni, periodo durante il quale molte donne diventano madri, e arriva al 28,5% tra i 55 e i 65 anni. In quest'ultima fascia, gli uomini guadagnano in media 5.886 euro in più. È quanto fotografato da un'indagine sulpay gap della tech company Fiscozen, prendendo in esame i dati aggregati di oltre 30.000Iva attive nel. Guida la classifica dellaretributiva il settore manifatturiero, ci si avvicina invece alla parità nel mondo dell'istruzione, mentre i servizi di alloggio e ristorazione vedono le donne guadagnare il 26,2% in più dei colleghi.