Gaza ultimatum Trump ad Hamas | Liberate gli ostaggi o sarà l’inferno

“Liberi gli” è questo l’diadmentre il Programma alimentare mondiale (Pam) sostiene che le scorte di cibo asono sufficienti per meno di due settimane. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che “la nazione vuole la vittoria e l’avrà” e assicura che riporterà a casa tutti gli.“Rilasciate glio per voi è finita” Ha il sapore di un “Ultimo avvertimento” quello cheha fatto ad. “Rilasciate tutti gliora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita”, ha scritto il presidente Usa in un post su Truth. “Questo è l’ultimo avvertimento! Per la leadership, ora è il momento di lasciare, finché avete ancora una possibilità”, afferma, che lancia un messaggio anche al “popolo di: vi attende un futuro meraviglioso, ma non se trattenete gli