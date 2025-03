Juventusnews24.com - Gatti recupera per Juve Atalanta? Novità sul difensore bianconero in vista del big match. Cosa filtra sulle sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24persulindel bigdi domenica sera dell’Allianz StadiumSecondo quanto riferito da Sky Sport, Federicoverrà valutato giorno per giorno dallo staff medico dellantus indel bigcontro l’. Ilè alle prese con un leggero affaticamento ed oggi ha lavorato a parte. Le sue, però, non preoccupano e non sembra essere nulla di grave.proverà are già per l’importantissima partita di domenica.Leggi suntusnews24.com