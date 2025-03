Juventusnews24.com - Gatti escluso dai titolari di Juve Atalanta? Cosa ha in mente Thiago Motta per il big match di domenica

di RedazionentusNews24daidiha inper il bigdisera in programma all’Allianz Stadiumsera lantus sarà attesa dal bigdella ventottesima giornata di campionato in casa contro l’. In vista di questa sfida potremmo vedere alcuni cambi soprattutto in difesa.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Kalulu potrebbe tornare tra ie a fargli posto potrebbe essere uno tra Federicoe Lloyd Kelly. Non è da escludere dunque che, uno dei più utilizzati finora, possa strappare un turno di riposo.Leggi suntusnews24.com