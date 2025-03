Serieanews.com - Gasperini-Roma: ora c’è un ostacolo enorme. E spunta un club estero

Gian Pieronon è più così vicino alla: quell’intervista “galeotta” e ilche lo sta corteggiando dall’: ora c’è un. Eun(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un momento preciso in cui una bella storia d’amore che stava nascendo rischia di arenarsi prima ancora di iniziare. Non servono grandi annunci o dichiarazioni ufficiali. Basta un silenzio più lungo del solito, uno sguardo diverso, qualche parola di troppo nel posto sbagliato.Nel caso dellae di Gian Piero, il campanello d’allarme è squillato forte dopo una frase buttata lì da Francesco Totti durante ‘Viva El Futbol’ con Antonio Cassano: “Gian Pieronon mi fa impazzire. Gioca a uno contro uno a tutto campo. Io e Cassano con lui non potremmo giocare”, ha affermato tra il serio e il faceto.