Secoloditalia.it - Gaffe di Lia Quartapelle: “Meloni cancella le foto con Zelensky”. Ma è una fake e deve scusarsi

Leggi su Secoloditalia.it

Distratta, poco informata, ossessionata dall’anti-trumpismo senza se e senza ma, la deputata Liainciampa in unaclamorosa. Chegrafa plasticamente la confusione del Nazareno in queste ore concitate. La parlamentare dem si lancia in una crociata-boomerang contro la premier, salvo poi ammettere lo scivolone. “ha rimosso lecondai suoi social. Cosa sta accadendo a Palazzo Chigi?” chiede la vicepresidente della Commissione Esteri in un vibrante comunicato nel quale esprime solidarietà al presidente ucraino per il trattamento ricevuto alla Casa Bianca. Insomma la presidente del Consiglio avrebbe rovinosamente cambiato strada sbianchettando dai social le provegrafiche degli storici e ben saldi rapporti con il presidente di Kiev. Peccato che non sia vero.