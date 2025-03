Ilrestodelcarlino.it - Gàbici, Bellosi e i versi di Guerrini

Alle 16.45, a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy 12 a Ravenna, è in programma ’As avessom d’anghê. mo as divartèssom!’ un incontro con gli studiosi Giuseppee Francoper ricordare la poesia di Olindo, spesso centrale nelle illustrazioni di Nedo Del Bene. L’iniziativa, infatti, è inserita nel percorso della mostra ’Nedo Del Bene’ visitabile a Palazzo Rasponi, con ingresso libero, fino al 23 marzo (escluso il lunedì) nei seguenti orari: dal martedì al venerdì 15.30-19; sabato e domenica 11-19. Proprio ae ai suoi personaggi Nedo Del Bene ha dedicato alcune delle più belle ed efficaci illustrazioni, pubblicate anche in diverse pubblicazioni editoriali e oggi visibili al pubblico nelle stesse sale del palazzo accanto ad una serie di opere dipinte e in mosaico, nell’intento di presentare l’opera dell’artista ravennate a cento anni dalla nascita.