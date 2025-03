Ilrestodelcarlino.it - Furto all’autogrill, derubano i clienti e fuggono: arrestati

Bologna, 6 marzo 2025 - Hanno derubato idi un autogrill, ma quando hanno tentato di scappare sono stati bloccati dagli agenti della polizia stradale. I due ladri, due uomini di 56 e 60 anni, sono staticon l'accusa diaggravato in concorso e portati in carcere. Il tutto è accaduto l'altro giorno nell'autogrill Po est sull'A13, in territorio ferrarese. Il cinquantaseienne e il sessantenne hanno individuato le loro vittime e le hanno derubate, portando via loro il denaro contante. Subito dopo aver commesso i furti, i due sono usciti dall'autogrill e sono saliti in macchina per darsi alla fuga. L’intervento degli agenti Gli agenti della polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale e della sottosezione autostradale stradale di Bologna, impegnati in un servizio appositamente predisposto e finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti nelle aree di servizio autostradali, li hanno notati e fermati.