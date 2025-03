Arezzonotizie.it - Furti nelle case e nei negozi: c'è un arresto

La Polizia municipale ha arrestato in flagranza di reato un pregiudicato già noto in città per aver commesso diversi reati a danno di esercizi commerciali e privati cittadini di Montevarchi."Faccio un plauso - ha detto la sindaca Silvia Chiassai Martini - al nuovo comandante, Fabrizio Sarri.