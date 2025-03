Ilrestodelcarlino.it - Furti di denaro e preziosi nelle case, il blitz dell’Arma: arrestata banda di tre albanesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 6 marzo 2025 – I carabinieri hanno messo fine a numerose scorribandeve di tre cittadinispecialisti neiin abitazioni e ville ubicate nella dorsale pre-appenninica delle province di Reggio Emilia e Modena. L’altra sera il terzetto è stato sottoposto a fermo al rientro dall’ennesima incursioneva in abitazioni del reggiano. La perquisizione nel ‘covo’, da dove partivano per rubare, ha portato al rinvenimento di diversa reva, del valore di svariate decine di migliaia di euro, prevalentemente costituita da monili in oro di cui parte ricondotta a duein abitazione consumati a fine febbraio nel comune di Canossa. Avendo acquisito a carico dei tregravi indizi di colpevolezza con l’accusa di furto aggravato e continuato in abitazione, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio e del Nucleo Operativo di Castelnovo Monti, il 4 marzo, hanno sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria i tre cittadini