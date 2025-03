Calciomercato.it - Furlani da Cardinale, la rivoluzione parte da Casa Milan: Ibra, Moncada e Ds | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Proviamo a far chiarezza in merito a quanto sta accadendo dalle parti di via Aldo Rossi: sarà una primavera davvero per il club rossoneroda, ladae Ds CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itSono giorni complicati per ile i suoi tifosi, che devono fare i conti con una crisi senza precedenti. Aello l’unico sorriso è legato al rientro in gruppo dopo oltre sette mesi di Alessandro Florenzi. Ma chiaramente c’è poco altro per essere contenti.In queste ore sui quotidiani non si fa altro che scrivere delle possibili cessioni dei big: d’altronde per rialzarsi serve una profonda, ma prima che ciò accada per davvero servirà che dalle parti di via Aldo Rossi le idee siano chiare, come sulla suddivisione del potere tra le varie componenti del gruppo di lavoro.