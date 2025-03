Laprimapagina.it - Fuoristrada si schianta contro un edificio a Città di Castello: donna ferita

Nel pomeriggio di oggi, 6 marzo 2025, intorno alle 15:10, i Vigili del Fuoco didisono intervenuti per un incidente stradale in via Rodolfo Morandi, all’altezza del civico 6.Un grossoè finitoun, sfondando parte del muro esterno. I Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo una, che è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. La vittima è rimasta cosciente, lamentando forti dolori agli arti inferiori.Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso.