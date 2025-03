Tvzap.it - Funerali di Eleonora Giorgi, l’ex fidanzato Andrea De Carlo assente: “Perché non sono andato…”

News Tv.diDe: "nonandato.". Numerose persone siriunite ieri pomeriggio a Roma, nella Chiesa degli Artisti, per dare l'ultimo saluto a, scomparsa a 71 anni dopo una battaglia contro un tumore al pancreas. Presenti i figli, le nuore, i familiari,marito Massimo Ciavarro, tanti colleghi e i fan accorsi per renderle omaggio. Tra gli assenti più noti,De, uno degli amori passati dell'attrice. Nonostante una relazione durata a lungo, lo scrittore ha scelto di non partecipare alla cerimonia funebre della sua ex compagna rivelando poi il motivo che lo ha spinto a rimanere a casa. (.)di; ultimo saluto all'amata attriceIeri pomeriggio, l'intera Piazza del Popolo di Roma era colma di fan accorsi per dare l'ultimo saluto a, l'attrice icona del cinema italiano venuta a mancare dopo una battaglia contro la terribile malattia.