Ilgazzettino.it - Fune si spezza: la cabina della funivia si schianta contro la stazione di arrivo, ferito un macchinista. L'ipotesi guasto al freno

Leggi su Ilgazzettino.it

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BELLUNO) - Unche probabilmente non funziona, unache non rallenta in discesa vicino alladie ci finiscea 25.