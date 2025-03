Lidentita.it - Fumate nere in Europa. Gli Usa tolgono a Zelensky anche l’intelligence

Leggi su Lidentita.it

L’sembra aver smarrito la strada della diplomazia. La nomina di un inviato speciale dell’Ue per l’Ucraina non sarà sul tavolo dei capi di Stato e di governo dell’Unione nel Consiglio Europeo straordinario di oggi. La questione, ha rivelato una fonte diplomatica europea, “potrebbe essere discussa”, ma “non è all’ordine del giorno”. Del resto, ha .in. Gli UsaL'Identità.