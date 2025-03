Lanazione.it - Fugge dal circo. Elefante a spasso in via Schifani

GUBBIO - Non è mancato lo stupore a Gubbio quando sui social è rapidamente rimbalzato un video che ritraeva un“a“ per via, nei pressi dei tendoni delche in questi giorni è stanziato nel parcheggio dietro la pista ciclabile. È arrivata la Polizia Locale che, avvertita dai cittadini, ha segnalato la fuga ai proprietari del pachiderma, risolvendo la questione senza particolari problemi. Quanto avvenuto, però, ha riaperto un dibattito che si allarga su scala nazionale, come dimostra la denuncia di Lav (Lega anti vivisezione), associazione concentrata sulla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali: "L’incidente ci riporta all’urgenza di dismettere quanto prima l’uso di animali nei circhi. È di fondamentale importanza ripensare all’idea dicome un luogo di intrattenimento che faccia risplendere la abilità degli artisti umani e che non comporti mai più la sofferenza di esseri viventi".