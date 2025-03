Lanotiziagiornale.it - FS, nominati i nuovi vertici delle controllate del gruppo: Fermi presidente di Rfi, Strisciuglio ad di Trenitalia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

di FS. Le assembleesocietà Rfi,, Anas, Italferr, Busitalia, FS Sistemi Urbani, Ferservizi e FS International, interamenteda Ferrovie dello Stato Italiane, si sono riunite e hanno dato il via libera alle nomine. In particolare, l’assemblea di Rfi ha nominato il nuovoPaola Firmi e indicato come amministratore delegato Aldo Isi in sostituzione degli uscenti Dario Lo Bosco e Gianpiero.Le nomine delFSL’Assemblea di RFI ha nominato la nuovaPaola Firmi e indicato come Amministratore Delegato Aldo Isi in sostituzione degli uscenti Dario Lo Bosco e Gianpiero. Le cariche scadranno con l’approvazione del bilancio 2025. L’Assemblea diha nominato il nuovo Consigliere Gianpieroindicandolo come Amministratore Delegato in sostituzione dell’uscente Luigi Corradi.