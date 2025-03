Unlimitednews.it - Frode fiscale nell’importazione prodotti da Cina, sequestro per 71 mln

ROMA (ITALPRESS) – Su delega della Procura Europea–Ufficio di Roma, finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e Firenze hanno dato esecuzione a un decreto dipreventivo, emesso dal GIP di Firenze, finalizzato alla confisca di beni per oltre 71 milioni di euro. Il provvedimento riguarda i beni nella disponibilità di 17 persone (13 di origine cinese e 4 italiana),indagate a vario titolo per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati tributari e all'abusiva attività finanziaria.