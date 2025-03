Movieplayer.it - Friends, la denuncia di Stephen Park: "Ambiente tossico e insulti razzisti durante le riprese della sitcom"

Razzismo esul set di una dellepiù amate e divertenti del piccolo schermo,ha raccontato la sua esperienza sul set. Il lato oscuro di, apparso nella popolarissima, hato i cattivi comportamenti e glicrew nei suoi confronti all'epoca delleè apparso in un episodioseconda stagione, The One with the Chicken Pox, e in unoterza, The One with the Ultimate Fighting Champion. Ma il suo ricordoserie è tutt'altro che positivo. "A quel tempo, sentivo che era un", ha rivelato nel corso del podcast Pod Meets World. "James Hong era l'attore nell'episodio con me, e l'assistente alla regia lo chiamava dicendo, 'Dov'è il .