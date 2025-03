Thesocialpost.it - Francia, la figlia di Gisèle Pelicot denuncia il padre Dominique: “Sedata e abusata per dieci anni”

Parigi – Un nuovo capitolo si aggiunge alla drammatica vicenda di, l’uomo già condannato a 20di carcere per aver violentato e fatto violentare l’ex mogliedopo averla. Questa volta, arlo è la loro, Caroline Darian, che lo accusa di stupro, tentato stupro e aggressione sessuale.Leggi anche:condannato a 20per gli stupri aggravati sulla moglie: tutti condannati i 50 co-imputatiLae i nuovi elementi dell’indagineSecondo quanto riportato da Bfm TV, Darian, 46, ha presentato lail 5 marzo presso il tribunale di Versailles. Gli elementi alla base dell’accusa emergono dalle indagini condotte sul materiale informatico dinel processo per le violenze ai ddella moglie.In particolare, gli inquirenti avrebbero trovato due fotografie inquietanti: Caroline, priva di sensi, sdraiata con indosso mutandine che non le appartenevano.