Francia, Germania e Italia siano pilastri della difesa Ue. Scrive l’amb. Castellaneta

Nel giorno in cui si svolge il Consiglio europeo convocato per discutere l’urgenza di dotarsi di una vera e propriacomune, possiamo dire di essere davvero arrivati a un punto di svolta per il futuro dell’Unione europea?Indubbiamente, ci troviamo in un momento storico in cui il mondo sembra girare più velocemente del normale e tutto risulta accelerato: basta vedere il ritmo con cui il presidente americano Donald Trump rilascia dichiarazioni o prende provvedimenti (spesso contraddicendosi o facendo marcia indietro). È chiaro che l’Europa, di fronte a questo repentino cambiamento nel modo in cui le relazioni internazionali vengono gestite, e soprattutto di fronte al rischio di trovarsi non più protetta dal suo tradizionale alleato nei confronti delle minacce esterne (a cominciare dalla Russia ma non solo), è chiamata a prendere delle decisioni fondamentali ed epocali per il suo futuro, e a farlo nel modo più rapido possibile.