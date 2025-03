Ilfattoquotidiano.it - Francesco Salvi su TvLoft la terza pillola di umorismo. Si parte con Waterloo e si finisce a letto

Arriva sul’di. Il comico lombardo, partito dal celebre Derby club di Milano e popolarissimo grazie a Drive in, programma cult di Italia1 a fine anni Ottanta, torna con tre nuovi sketch che esaltano il suo stile surreale. Dopo aver dato la voce a Lupo Alberto e recitato anche su Rai1 in Un medico in famiglia,porta sullo schermo una serie di personaggi eccentrici. Tra scenette di vita coniugale e il Tg che conta i morti, ritroviamo il nonsense tipico della sua comicità. Un ritorno atteso per chi già lo conosce, una piacevole sorpresa per chi ancora deve scoprirlo e potrà farlo anche grazie al libro, ‘’Tegucigalpa’ (ed. Morellini), da poco uscito nelle librerie. L'articolosuladi