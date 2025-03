Ilnapolista.it - Francesco Facchinetti: «Mi presentati da un presidente di Premier in tuta, mi disse “vestito così con me non parli”»

La Gazzetta dello Sport intervista, figlio d’arte, passato dalla musica al calcioCosa la emoziona nel calcio al punto da farne un lavoro? «Prima l’ho vissuto nella maniera più poetica: ho iniziato a vedere le partite a 9 anni con nonno e papà. Sono nato con la missione di essere interista: ho visto la grande Inter di Trapattoni, poi ho fatto 15 anni di curva. A un certo punto ho deciso di stare dietro le quinte, di non essere più sul palco ma di trovare qualcuno che potesse essere al centro di una storia dove partecipare da fratello maggiore. Ho in11 anni della mia vita dedicandomi agli altri. Ho deciso che la mia vita non fosse piùcentrica: ho iniziato nel mondo artistico facendo management, ho cambiato perché avevo capito che nel mondo dello spettacolo le cose che volevo fare non mi riuscivano più tanto bene.