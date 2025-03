Lanazione.it - Frana sul rio Borgarina. Evacuate due abitazioni

BUTI Unasi è staccata dal versante del monte Serra ed ha invaso il greto del torrenteproprio a ridosso di due case che sono state. Una coppia ha dovuto lasciare l’abitazione e ha trovato ospitalità da parenti. Mentre l’altra casa resa inaccessibile è disabitata. E’ successo a Buti, in un’area a ridosso della strada per Vicopisano, nella zona di San Niccolao, in vicolo Il Rietto. "Abbiamo messo in sicurezza e rimosso immediatamente i detriti delladall’alveo del rio dicon un intervento del Genio Civile – fa sapere la sindaca Arianna Buti – Laè su un versante di proprietà del Demanio regionale e sono già in corso i sopralluoghi per la progettazione e il conseguente intervento di messa in sicurezza del costone del monte, ma ad oggi non è possibile individuare le tempistiche per l’esecuzione dei lavori".