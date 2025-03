Udinetoday.it - Frana minaccia l'A23, autostrada chiusa

È stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Pontebba e Carnia in direzione Udine, sulla A23. Alle 7:35 circa, di questa mattina, giovedì 6 marzo, si è deciso, in via precauzionale, di non consentite il passaggio di auto e mezzi pesanti sulla carreggiata, a seguito delle rilevazioni.