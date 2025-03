Lanazione.it - Fra La Capria e il mito di Napoli. Il romanzo di Rasy al Vieusseux

Leggi su Lanazione.it

In unamitica e incantevole, ecco le figure di due padri: uno biologico, “murato nella sua solitudine“, l’altro elettivo, un maestro di letteratura, ossia Raffaele La(1902-1922). Elisabettanel suo nuovo“Perduto è questo mare“ (Rizzoli) – che sarà presentato dall’autrice domani alle 17, in dialogo con Margherita Ghilardi, nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi, nell’ambito degli incontri organizzati dal Gabinetto– compie un viaggio letterario e affettivo, a partire dalladegli anni Cinquanta. La precoce rottura del legame col padre è riletta dalla scrittrice alla luce dell’amicizia con La, raffinato autore di romanzi e saggi “napoletani“ come “Ferito a morte“ (Bompiani, Premio Strega 1961) e “L’armonia perduta“ (Mondadori, Premio1986).