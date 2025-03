Ilgiorno.it - Fossati Lamperti, la rinascita. Pilotto scommette sul futuro: "Tornerà un sito d’eccellenza"

Farla tornare unproduttivo, con intorno un impianto urbanistico che si armonizzi e dialoghi con l’area circostante, secondo i bisogni presenti. Il sindaco di Monza, Paolo, si sta occupando di recuperare una delle maggiori aree dismesse di Monza, quella della ex(cotonificio che fu tra le fabbriche più importanti della città), che con i suoi 84mila metri quadri rappresenta oggi uno dei luoghi la cui posta per il recupero è più alta. Nel bilancio di previsione 2025-2027, nella voce entrate da alienazioni di quest’anno, compare la cifra di 14 milioni di euro: come ha rilevato in aula la consigliera del Gruppo Misto Martina Sassoli non può che essere collegata al valore patrimoniale di quest’area, che ora si sta cercando di recuperare cedendola a soggetti privati, dopo più di 30 anni d’abbandono.