Lanazione.it - Forteto, Fiesoli sentito in Commissione d’inchiesta: “I ragazzi erano felici di stare con noi”

Roma, 6 marzo 2025 – "Si aiutavano molto questiin difficoltà. Quando si parla disi parla di persone che stanno profondamente male". Lo ha detto Rodolfo, fondatore della comunità Il, in audizione davanti allaparlamentare di inchiesta sullo scandalo degli abusi avvenuti nella comunità in provincia di Firenze. "Avevamo tante responsabilità civili e penali al", ha detto aggiungendo. "Mi trovavo molto bene", ha detto l'84enne condannato a 14 anni e 10 mesi per violenze e maltrattamenti.ha anche affermato: "Sono venuti a trovarmi politici e magistrati. Sono diventato amico di diverse persone al". Quanto ai minori ospiti della comunità ha spiegato: "affidati dal Tribunale dei minori eddicon noi.