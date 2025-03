Sportnews.eu - Formula 1: curiosa foto apparsa sul profilo X di FIA e subito rimossa: facciamo luce sul mistero

Leggi su Sportnews.eu

La FIA ha pubblicato una misteriosa, per poi rimuoverla dopo pochi minuti: cosa sta succedendo? Riguarda la1 del 2026.Sappiamo che dalla prossima stagione cambieranno tantissime cose in1, con l’introduzione del nuovo regolamento che ha già scatenato molteplici polemiche. Vetture maggiormente controllate e limitate, microfoni dei piloti aperti e sottoposti a censure da parte della FIA, e in più nuove normative per quanto riguarda i box e le gare. Ma non è tutto.Ferrari e Mercedes nei test in Medio Oriente (Sportnews.eu)Ora, la FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile, che disciplina ogni aspetto della1, mantenendone la titolarità, ha sollevato un dubbio in più in tutti i tifosi e appassionati motori. Poche ore fa, infatti, sul suoX, la Federazione ha pubblicato un misteriosa, che illustrava la partenza delle vetture di1.