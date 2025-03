Formia boom di presenze per il Carnevale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 marzo 2025 – Un successo oltre ogni aspettativa per ilno 2025 “Vivi l’America”. Entusiasmo, grande partecipazione, condivisione, festa e convivialità all’insegna dell’allegria, del divertimento e della felicità della famiglie e dei bambini. Un mix perfetto di tradizione e innovazione spalmato in tre giorni: il via domenica 2 marzo con la sfilata delle palestre e delle associazioni del territorio tra canti, musiche, balli in maschera e coreografie a tema, in un lungo corteo inaugurato dall’esibizione de “La Frustica” di Faleria (Viterbo), dal 2014 gruppo Folkloristico ufficiale della Nazionale Italiana Rugby. Una parata spettacolare sul percorso che da Piazza Mattej (teatro del raduno), attraversando Via Vitruvio si è concluso a Largo Paone, location abituale riservata alle perfomance dei gruppi, con animazione, musica, gadget, Dj set ed esibizione degli artisti locali.