Formia: approvato il bilancio senza aumentare le tasse

Con l’approvazione deldi previsione 2025-2027, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo ha confermato la linea che aveva tracciato all’inizio del suo insediamento e che ha portato avanti in questi primi tre anni: nessun aumento di tributi e di tariffe. E così che, anche per l’anno 2025, sono stati confermati i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dall’Ente e le relative tariffe determinate a carico dell’utenza. Rimangono invariate anche le aliquote IMU, con la conferma delle aliquote agevolate per le abitazioni locate a canone concordato. Stesso discorso per l’imposta di soggiorno: confermate le tariffe vigenti.Resta costante l’impegno dell’Amministrazione comunale per il recupero dell’evasione. Al riguardo, per quanto riguarda l’IMU, sono previste entrate per 9milioni e 900mila euro e un milione di euro da recupero evasione, mentre un milione e seicentomila euro da recupero evasione TARI.