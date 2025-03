Formazioni confermate quando Garnacho inizia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-06 19:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il Manchester United affronta un altro test difficile in Spagna nella prima tappa del pareggio dell’ultimo 16 della Europa League.Patrick Dorgu è disponibile dopo le sospensioni poiché Ruben Amorim cerca di mantenere viva le speranze di successo della sua squadra in questa stagione.Lo United ha vinto l’Europa League con Jose Mourinho nel 2017, mentre Sociedad ha segnato solo una volta contro lo United in sei precedenti incontri.Notizie del Manchester United TeamHarry Maguire e Manuel Ugarte sono entrambi feriti per perdere mentre Alejandroentra nell’attacco degli Stati Uniti. “United! United! United!” #Mufc #Uel– Manchester United (@Manutd) 6 marzo 2025Lo United ha perso la loro ultima partita in Spagna a Siviglia nei quarti di finale due anni fa, ma spera di ottenere un risultato da riportare all’Old Trafford con questo XI.