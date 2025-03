Calciomercato.it - Fonseca, reazione pesantissima dopo la maxi-squalifica: “È un’esecuzione politica!”

Leggi su Calciomercato.it

Pauloè stato sospeso addirittura per 9 mesiil clamoroso faccia a faccia con l’arbitro in Lione-Brest: arriva laPauloto nove mesi. Nella giornata di ieri è arrivata la-stangata da parte della commissione disciplinare della federcalcio francese per l’allenatore del Lione a seguito del grave episodio avvenuto nel match contro il Brest. Il portoghese è sbottato contro l’arbitro Millot nel finale del primo tempo,che il direttore di gara lo aveva espulso per le continue proteste. L’ex Milan ha perso la testa e ha urlato verso di lui, andando al faccia a faccia, a millimetri dal contatto.Paulo(Ansafoto) – calciomercato.itUn episodio di cui lo stesso Paulo, trattenuto a stento dai propri collaboratori e giocatori, si è poi scusato nel postgara: “Mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio ci fa fare a volte dei gesti non corretti”.