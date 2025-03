Ilnapolista.it - Fonseca ha smesso di scusarsi: «È un’ingiustizia, non ho mai toccato l’arbitro»

Pauloè stato clamorosamente squalificato per 9 mesi dalla Ligue 1. Il motivo ormai è noto: durante una gara di campionato, il portoghese ha affrontato faccia a facciaquasi a volergli fare del male, a seguito di un’espulsione dovuta a delle proteste. Il campionato francese ha deciso per la linea ferrea contro l’ex allenatore di Roma, Milan e Shakhtar Donetsk. Così, in concomitanza della gara di Europa League che vede impegnato il suo Lione in Romania,ha rotto il silenzio ai microfoni di Canal+, emittente francese.: «Non ho mai, è»Di seguito quanto dichiarato dall’ex Milan:«Voglio restare concentrato sulla partita di stasera, ma provo un grande senso di ingiustizia per la decisione presa. Voglio chiarire che non ho maie non ho mai avuto intenzione di essere fisicamente aggressivo.