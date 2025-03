Fondo per la Repubblica Digitale | finanziamenti per 100 milioni in due anni

Leggi su Ildenaro.it

Il Comitato di indirizzo strategico (Cis) delper la– iniziativa di partenariato pubblico privato che coinvolge le Fondazioni di origine bancaria – ha definito il Piano Strategico relativo alle annualità 2025-2026 che vede in campo risorse per 100di euro. Le misure approvate durante l’incontro – si legge in una nota – “sono volte a garantire il consolidamento di attività già avviate con successo e confermare nuove iniziative che guideranno le azioni delnel corso del biennio 2025-2026, per affrontare le grandi sfide del futuro in linea con la mission del”. Le modalità di intervento sono state definite da un Protocollo di intesa siglato tra il Governo e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). L’obiettivo è sostenere progetti, selezionati attraverso bandi, rivolti alla formazione e all’inclusione, per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizionedel Paese.