Tpi.it - Foggia, trentenne muore accoltellato dalla moglie. Lei: “Lui mi ha aggredita, mi sono difesa”

Un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, è morto a San Severo, in provincia di, dopo essere statoal culmine di una lite nella casa della coppia.La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 5 marzo. Lasostiene di averlo colpito all’addome per difendersi dopo essere statadall’uomo.La donna non ha riportato ferite. I carabinieri, insieme al pm di turno di, stanno indagando per cristallizzare con precisione l’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.Secondo quanto ricostruito, La Pietra e la– genitori di due figli piccoli – erano soli in casa al momento del litigio, scoppiato per futili motivi.Dopo l’accoltellamento sarebbe stata la donna ad allertare il 118 e il 112. La Pietra è morto all’ospedale Masselli Mascia di San Severo poche ore dopo: i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.