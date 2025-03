Foggiatoday.it - Foggia ora ha un gemello digitale: la smart city è realtà, prima in Puglia

Per i cittadini un modo semplice e veloce per consultare dati come la salubrità dell’aria, ma anche per accedere alle offerte di mobilità sostenibile e colloquiare per documentazioni e chiarimenti, per la Pubblica Amministrazione l'opportunità di avere un controllo sulla qualità dei servizi e dei.